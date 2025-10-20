Moviola Roma Inter Cesari | Il gol di Bonny è regolare ora si mette in dubbio anche la tecnologia!

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Moviola Roma Inter, l’ex arbitro Graziano Cesari pone un punto alle sterili proteste social relative al gol di Bonny contro i giallorossi. Il goal di Ange-Yoan Bonny, attaccante dei nerazzurri, che ha deciso la sfida dell’Olimpico contro la Roma, è stato oggetto di polemiche e teorie distorte sul web. Per fare chiarezza è intervenuto a Pressing l’esperto arbitrale Graziano Cesari, che ha confermato la regolarità della rete. Cesari ha sottolineato che, al di là di ogni sfiducia, la posizione è stata rilevata in modo oggettivo e certo dalla tecnologia, che monitora le sagome dei calciatori, il campo e il pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com

moviola roma inter cesari il gol di bonny 232 regolare ora si mette in dubbio anche la tecnologia

© Internews24.com - Moviola Roma Inter, Cesari: «Il gol di Bonny è regolare, ora si mette in dubbio anche la tecnologia!»

Contenuti che potrebbero interessarti

moviola roma inter cesariRoma-Inter, la moviola: regolare il gol di Bonny, è tutto buono. C'era davvero la mano di Acerbi? Tutti gli episodi - Subito in vantaggio l'Inter, ma è regolare il gol di Bonny che parte in ... Lo riporta eurosport.it

moviola roma inter cesariMoviola Roma-Inter, CorSport: “Massa non commette gravi errori ma non riesce a…” - Secondo il Corriere dello Sport, la direzione di Massa in Roma- msn.com scrive

Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A - Giusta espulsione nel derby di Roma In attesa del monday night tra Napoli e Pisa, la quarta giornata ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Roma Inter Cesari