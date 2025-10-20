Moviola Roma Inter Cesari | Il gol di Bonny è regolare ora si mette in dubbio anche la tecnologia!
Inter News 24 Moviola Roma Inter, l’ex arbitro Graziano Cesari pone un punto alle sterili proteste social relative al gol di Bonny contro i giallorossi. Il goal di Ange-Yoan Bonny, attaccante dei nerazzurri, che ha deciso la sfida dell’Olimpico contro la Roma, è stato oggetto di polemiche e teorie distorte sul web. Per fare chiarezza è intervenuto a Pressing l’esperto arbitrale Graziano Cesari, che ha confermato la regolarità della rete. Cesari ha sottolineato che, al di là di ogni sfiducia, la posizione è stata rilevata in modo oggettivo e certo dalla tecnologia, che monitora le sagome dei calciatori, il campo e il pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Moviola Roma-Inter, CorSport: “Massa non commette gravi errori ma non riesce a…” - X Vai su X
Moviola Fiorentina-Roma, Tsimikas non è punibile. Pablo Marì a rischio rosso - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter, la moviola: regolare il gol di Bonny, è tutto buono. C'era davvero la mano di Acerbi? Tutti gli episodi - Subito in vantaggio l'Inter, ma è regolare il gol di Bonny che parte in ... Lo riporta eurosport.it
Moviola Roma-Inter, CorSport: “Massa non commette gravi errori ma non riesce a…” - Secondo il Corriere dello Sport, la direzione di Massa in Roma- msn.com scrive
Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A - Giusta espulsione nel derby di Roma In attesa del monday night tra Napoli e Pisa, la quarta giornata ... Scrive calciomercato.it