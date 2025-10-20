Moviola Roma Inter Cesari | Il gol di Bonny è regolare ora si mette in dubbio anche la tecnologia!

Inter News 24 Moviola Roma Inter, l’ex arbitro Graziano Cesari pone un punto alle sterili proteste social relative al gol di Bonny contro i giallorossi. Il goal di Ange-Yoan Bonny, attaccante dei nerazzurri, che ha deciso la sfida dell’Olimpico contro la Roma, è stato oggetto di polemiche e teorie distorte sul web. Per fare chiarezza è intervenuto a Pressing l’esperto arbitrale Graziano Cesari, che ha confermato la regolarità della rete. Cesari ha sottolineato che, al di là di ogni sfiducia, la posizione è stata rilevata in modo oggettivo e certo dalla tecnologia, che monitora le sagome dei calciatori, il campo e il pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com

