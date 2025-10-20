Moviola Milan-Fiorentina rigore per contatto Parisi-Giménez | la Gazzetta toglie ogni dubbio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in merito a Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro', ha analizzato l'episodio chiave della moviola della partita. Ecco l'opinione della 'rosea' sul rigore concesso per il fallo su Santiago Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Milan-Fiorentina, rigore per contatto Parisi-Giménez: la Gazzetta toglie ogni dubbio

News recenti che potrebbero piacerti

Milan-Cagliari La Moviola Chiamato all'ultimo per sostituire Marchetti, Francesco Fourneau è stato autore di una direzione di gara convincente: la nostra analisi sulla squadra arbitrale - facebook.com Vai su Facebook

La moviola di #JuveMilan: Guida sereno, ci sta il rigore su Gimenez - X Vai su X

Perché il rigore su Gimenez in Milan-Fiorentina è stato assegnato contraddicendo il protocollo VAR - Gimenez ha scatenato le polemiche: il VAR e il principio dell’errore chiaro ed evidente sotto accusa ... Scrive fanpage.it

Il rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez - "Avrebbe meritato il giallo per simulazione", "E' crollato tramortito": i commenti di molti utenti dopo la partita su X ... Riporta corrieredellosport.it

Milan-Fiorentina, moviola: disastro arbitro ma sul primo gol ha ragione, ecco perché - La prova dell’arbitro di Tivoli Livio Marinelli a San Siro nel posticipo della settima giornata di serie A Milan- Riporta sport.virgilio.it