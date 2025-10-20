Moviola Milan-Fiorentina Marelli controcorrente | Rigore? Episodio discutibile e da campo

Luca Marelli, ex arbitro in Serie A ed attualmente esperto di moviola per 'DAZN', ha parlato così del calcio di rigore, assegnato per un fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez che, trasformato da Rafael Leão, ha deciso Milan-Fiorentina 2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Milan-Fiorentina, Marelli controcorrente: “Rigore? Episodio discutibile e da campo”

