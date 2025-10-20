Movimento Cinque Stelle bufera sulle candidature regionali
Si accende la polemica nel Movimento 5 Stelle casertano dopo la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali. Il gruppo territoriale del M5S di Aversa è infatti insorto contro le scelte operate dal coordinamento regionale, lamentando l’assenza di candidati espressione della città. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ieri, 18 ottobre, si è dimessa dalla vicepresidenza del Movimento Cinque Stelle
Bufera vera nei 5 Stelle, Appendino: "Dimissioni pronte!". Cosa succede - Chiara Appendino ha minacciato le dimissioni durante l'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, riunitasi martedì sera per discutere ...
Dimissioni di Chiara Appendino nel Movimento 5 Stelle: Riflessioni dopo le Regionali - Durante un'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, tenutasi martedì sera, Chiara Appendino ha annunciato la sua intenzione di dimettersi.
Movimento 5 Stelle nel caos, Appendino critica la gestione Conte dopo le batoste alle regionali ma l'ex premier si coccola Fico prossimo governatore… - La costante discesa libera in tutte le ultime elezioni regionali (Marche, Calabria, Toscana) del Movimento 5 Stelle non piace ...