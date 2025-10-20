Mourinho riceve il premio Eccellenza del Mediterraneo | Un orgoglio il legame con i romanisti

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Mourinho ha ricevuto oggi a Roma il premio Internazionale “Eccellenza del Mediterraneo” e Pari Opportunità, un riconoscimento alla carriera e al legame speciale con la città, dove ha allenato dal 2021 al gennaio 2024. Queste le parole di ringraziamento dell'allenatore portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

