Mourinho riceve il premio Eccellenza del Mediterraneo | Un orgoglio il legame con i romanisti

José Mourinho ha ricevuto oggi a Roma il premio Internazionale “Eccellenza del Mediterraneo” e Pari Opportunità, un riconoscimento alla carriera e al legame speciale con la città, dove ha allenato dal 2021 al gennaio 2024. Queste le parole di ringraziamento dell'allenatore portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mourinho riceve il premio Eccellenza del Mediterraneo: "Un orgoglio il legame con i romanisti"

Jose Mourinho è tornato a Londra… ma questa volta da avversario: l’allenatore del Benfica, infatti, ha sfidato il Chelsea nella gara valevole per la seconda giornata di Champions League. Gli inglesi hanno vinto 1-0 ma l’allenatore commenta l’accoglienza - facebook.com Vai su Facebook

