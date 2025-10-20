Mourinho | Orgoglioso del legame con Roma e i romanisti

José Mourinho, allenatore del Benfica ed ex tecnico di Inter e Roma, ha ricevuto a Roma il Premio Internazionale ‘Eccellenza del Mediterraneo’ e Pari Opportunità, conosciuto come ‘l’Oscar del Mediterraneo’. Il riconoscimento, conferito nell’ambito della manifestazione promossa dall’ Associazione Giornalisti del Mediterraneo, celebra la sua carriera, i successi sportivi e il profondo legame umano con la città di Roma. “Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento ‘Eccellenza del Mediterraneo’. “Forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me, Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mourinho: "Orgoglioso del legame con Roma e i romanisti"

