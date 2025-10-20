Importante riconoscimento per José Mourinho, che ha ricevuto il Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo” 2025, scelto dalla commissione per per il suo percorso nel mondo del calcio e contributo alla promozione die valori sportivi e culturali nell’area mediterranea. Questo il videomessaggio del portoghese: “Non credo di meritare questo premio, ma è un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto forse non lo merito, ma in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e carriera tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mourinho: “Legame tra me e Roma motivo di grande orgoglio”