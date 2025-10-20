Mourinho | Legame tra me e Roma motivo di grande orgoglio
Importante riconoscimento per José Mourinho, che ha ricevuto il Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo” 2025, scelto dalla commissione per per il suo percorso nel mondo del calcio e contributo alla promozione die valori sportivi e culturali nell’area mediterranea. Questo il videomessaggio del portoghese: “Non credo di meritare questo premio, ma è un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto forse non lo merito, ma in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e carriera tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Simeone: «A volte chiamo i miei amici che ho ancora a Napoli solo per sentirli parlare in dialetto» A Dazn: «L'amore per il Napoli e per i tifosi è cresciuto col tempo. Io volevo andare lì da subito, lo sentivo dentro. Da quel momento è nato un legame fortissimo» - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho: "Tutto ciò che rappresenta il legame tra me, Roma e i romanisti è un motivo di orgoglio" - L'ex tecnico giallorosso: "Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Da ilromanista.eu
Mourinho: “Ho un legame speciale con la Roma e i romanisti. Anni meravigliosi della mia vita” - L'articolo Mourinho: “Ho un legame speciale con la Roma e i romanisti. Scrive msn.com
Mourinho: "A Roma due anni e mezzo meravigliosi, resteranno un orgoglio" - “Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo”. Segnala tuttomercatoweb.com