ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Paternò. Grazie a un’efficace collaborazione con la Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un 50enne pregiudicato di Carlentini (SR) e denunciato un 43enne catanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due uomini, ospiti di una comunità di Troina (EN) – dove il 50enne si trovava agli arresti domiciliari – hanno rubato un’autovettura di proprietà dell’Associazione e si sono allontanati in direzione Catania, percorrendo la Strada Statale 121. La segnalazione e l’immediata risposta dell’Arma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Motta Sant’Anastasia: rubano l’auto della Comunità e fuggono sulla SS 121, arrestato un 50enne e denunciato un 43enne