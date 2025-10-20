MotoGP Rivola commenta il momento d’oro di Aprilia | Bezzecchi il più veloce lotterà per il titolo con Martin

Lo sport porta in seno storie meravigliose. E tra queste, c’è anche quella di Aprilia, team che dopo un lavoro oculato è diventata la grande protagonista del Motomondiale 2025 di MotoGP, affidandosi soprattutto alle prodezze di un davvero ottimo Marco Bezzecchi, il pilota più in forma del momento spesso ritrovatosi senza il compagno di squadra (nonché detentore del titolo) Jorge Martin, più volte fuori a causa di problemi fisici. E pensare che ad inizio stagione proprio “Martinator” cercava qualsiasi scappatoia possibile per scappare via dalla casa di Noale, salvo po ritrovarsi al cospetto di una squadra iper competitiva e soprattutto ambiziosa in chiave futura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Rivola commenta il momento d’oro di Aprilia: “Bezzecchi il più veloce, lotterà per il titolo con Martin”

