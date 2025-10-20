MotoGP promossi e bocciati GP Australia 2025 Bezzecchi e Fernandez bravissimi Di Giannantonio unica luce Ducati
Il Gran Premio d’Australia di MotoGP, quart’ultimo atto del Motomondiale 2025 è passato agli archivi. Chi sono i promossi e i bocciati della gara disputatasi down under, nella quale Aprilia ha dominato la scena? PROMOSSI. BEZZECCHI Marco (Aprilia) – È stato il mattatore di Phillip Island, dominando la scena in lungo e in largo. Certo, non ha vinto il Gran Premio, ma solo perché ha dovuto scontare la (giusta) penalità per l’incidente che ha stroncato il 2025 di Marc Marquez a Mandalika. Questo Bezzecchi è un pilota da Mondiale. Deve “solo” esserlo nel 90% dei weekend e non uno ogni due. FERNANDEZ Raul (Aprilia Trackhouse) – I pianeti si sono allineati e lui ha colto al volo l’occasione propizia. 🔗 Leggi su Oasport.it
