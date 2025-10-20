MotoGP Davide Brivio è ‘Re Mida’? Di sicuro ha il tocco aureo trasforma in oro ciò che tocca!

Passate più di 24 ore dal trionfo di Raul Fernandez nel Gran Premio d’Australia di MotoGP, si può andare in profondità agli eventi ed effettuare una serie di riflessioni che possano evolvere il mero risultato. Al riguardo, viene spontaneo guardare a Davide Brivio con un’ ammirazione e un rispetto viepiù rinforzati. Francamente, viene il dubbio che il sessantaduenne lombardo possa essere reincarnazione di?????, Mida, il leggendario Re della Frigia, celebre nella nostra cultura popolare il suo proverbiale tocco aureo, ossia la capacità di trasformare in oro qualsiasi cosa toccasse, donatagli da Dioniso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Davide Brivio è ‘Re Mida’? Di sicuro ha il tocco aureo, trasforma in oro ciò che tocca!

