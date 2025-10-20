MotoGP Aprilia orgoglio italiano In Australia la vittoria 300 e la consapevolezza che il Mondiale in top-class non è un sogno

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP è stato dominato dall’ Aprilia ed è questo il tema principale fornito dal tracciato di Phillip Island, dove peraltro domenica la Casa di Noale ha conseguito la vittoria numero 300 della sua storia nel Motomondiale. Si ragiona, ovviamente, in termini assoluti. Se guardiamo alla classe regina, le affermazioni sono sei. C’è però una profonda differenza fra quella conseguita domenica 19 ottobre e le cinque precedenti. Quella di Raul Fernandez è giunta con la struttura satellite, messa in piedi in fretta e furia dopo il cappottamento del Sepang Racing Team a fine 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

