MotoGp Acosta scontento | Andiamo al 70% delle nostre possibilità
Philip Island, 20 ottobre 2025 – Non decolla ancora l’avventura in Moto gp di Pedro Acosta. Manca il successo al giovane pilota spagnolo, una sorta di predestinato dopo i mondiali in Moto 3 e Moto 2, ma molto limitato da una KTM che non è al livello di Aprilia e Ducati. Non a caso, vicino a lui ha già vinto Fermin Aldeguer, da rookie, e negli ultimi gp si è inserito ai vertici anche Raul Fernandez con una RS-GP di grande qualità. Gli austriaci hanno trovato certamente velocità, ma non durata. I piloti sono costretti a non stressare troppo le gomme ma la strategia funziona il giusto dato che anche a Philip Island Acosta si era trovato secondo per poi finire quinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
