La miniserie Il mostro di Stefano Sollima, dal 22 ottobre su Netflix, si concentra sul caso di duplice omicidio di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco nel 1968: ecco chi erano vittime e sospettati. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Mostro di Firenze, cos'è la “pista sarda" legata al primo presunto delitto raccontata dalla serie di Sollima su Netflix