Mosca | possibile incontro Rubio-Lavrov

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.45 Il segretario di Stato Usa Rubio e l' omologo Rubio russo Lavrov potrebbero incontrarsi giovedì. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters citando fonti dell'amministrazione Usa. Il colloquio era stato preannunciato da Mosca la settimana scorsa, come preparazione del vertice di Budapest fra i presidenti russo Putin e Usa Trump. Ieri Zelensky si è detto disposto a intervenire se invitato: "Come si possono raggiungere accordi senza che noi ci parliamo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

