Morto sul colpo Sport sotto shock il figlio del calciatore scomparso così | era giovanissimo
Un dramma inatteso ha scosso il mondo del calcio inglese. Stuart Pearce, ex difensore leggendario del Nottingham Forest e del Manchester City, piange la morte del figlio Harley, scomparso a soli 21 anni in un terribile incidente stradale nel Wiltshire, nel cuore della campagna britannica, a circa ottanta chilometri dalla casa di famiglia. Secondo quanto riportato dalla polizia del Gloucestershire, il giovane avrebbe perso il controllo del trattore agricolo che stava guidando, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo si sarebbe poi ribaltato lungo la A417 Old Birdlip Hill, nella località di Witcombe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
L’uomo, originario di Lambrugo, è morto sul colpo - facebook.com Vai su Facebook
Basket: dopo Rieti-Pistoia (col morto) lo sport deve chiedersi dove finisce la passione e comincia la barbarie - Pistoia, il pullman dei tifosi toscani è stato assaltato a colpi di sassi lungo la superstrada Rieti- Riporta panorama.it
Calcio spagnolo sotto choc: morto a 19 anni Raul Ramirez dopo uno scontro in campo - Il calcio spagnolo è sotto choc alla notizia che Raul Ramirez, giovanissimo portiere del Colindres, è morto questa mattina in ospedale dopo che, durante il match di Terza Federazione di ieri contro il ... Lo riporta notizie.it