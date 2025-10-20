Un dramma inatteso ha scosso il mondo del calcio inglese. Stuart Pearce, ex difensore leggendario del Nottingham Forest e del Manchester City, piange la morte del figlio Harley, scomparso a soli 21 anni in un terribile incidente stradale nel Wiltshire, nel cuore della campagna britannica, a circa ottanta chilometri dalla casa di famiglia. Secondo quanto riportato dalla polizia del Gloucestershire, il giovane avrebbe perso il controllo del trattore agricolo che stava guidando, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo si sarebbe poi ribaltato lungo la A417 Old Birdlip Hill, nella località di Witcombe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Sport sotto shock, il figlio del calciatore scomparso così: era giovanissimo