Morto per sassi sul bus dei tifosi del Pistoia | chi era Raffaele Marianella

Era alla guida del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket, quando un sasso ha colpito violentemente il parabrezza del mezzo. Niente da fare per Raffaele Marianella, l’ autista che ha perso la vita nel tragico incidente del quale si stanno cercando i colpevoli in queste ore. Lui, il secondo autista, lavorava per Jimmy Trasporti, azienda della zona, e gli mancava un mese alla pensione. Chi era Raffaele Marianella, l’autista morto per l’assalto dei tifosi. L’autista aveva infatti 65 anni, era di Roma ma viveva da tanti anni a Firenze. Da pochi mesi aveva iniziato a lavorare per questa compagnia di trasporti, probabilmente per concludere l’iter pensionistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

