Morto per overdose un anno fa 28enne prima vittima dei nitazeni in Italia | Più pericolosi del fentanyl

Il 10 settembre 2024 un ragazzo di 28 anni di Brunico è stato trovato morto per overdose. Oggi, lunedì 20 ottobre, durante una conferenza stampa la Procura di Bolzano ha spiegato che il giovane è la prima vittima italiana dei nitazeni, oppioidi sintetici considerati "più pericolosi del fentanyl". 🔗 Leggi su Fanpage.it

