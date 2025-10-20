Morto Paolo Zega aveva 58 anni Montegiorgio di lutto

Fermo, 20 ottobre 2025 – Si è spento nella serata di sabato a soli 58 anni Paolo Zega, padre di famiglia e grande interprete del gruppo ‘Montejorgio Cacionà’. Una notizia che ha scosso la comunità di Montegiorgio, che in poche ore ha riversato sui social tanti messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia. Post che sono soprattutto la testimonianza dei tanti amici con cui Paolo aveva condiviso l’infanzia e la vita quotidiana mostrando sempre grande disponibilità. Aveva, a detta di molti, la capacità di sdrammatizzare sempre ogni situazione con un sorriso. “Un uomo speciale – lo ricorda il sindaco montegiorgese Michele Ortenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto Paolo Zega, aveva 58 anni. Montegiorgio di lutto

