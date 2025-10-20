Morto l' uomo investito davanti a casa | per il 37enne l' accusa diventa omicidio volontario

Non ce l'ha fatto e si è spento dopo quattro giorni di agonia il 70enne Edi Giachi, che era stato investito sotto casa sua a Porto Corsini la sera del 16 ottobre. I Carabinieri avevano già arrestato per il fatto un 37enne originario di Pomigliano d'Arco (Napoli). Ora l'accusa nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it