Morto l' uomo investito davanti a casa | per il 37enne l' accusa diventa omicidio volontario

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatto e si è spento dopo quattro giorni di agonia il 70enne Edi Giachi, che era stato investito sotto casa sua a Porto Corsini la sera del 16 ottobre. I Carabinieri avevano già arrestato per il fatto un 37enne originario di Pomigliano d'Arco (Napoli). Ora l'accusa nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

morto uomo investito davantiE’ morto Edi Giachi, investito davanti a casa: 37enne accusato di omicidio volontario - Edi Giachi, vittima ignara, aveva 70 anni: non era lui l’obiettivo della spedizione punitiva di giovedì notte. Riporta msn.com

morto uomo investito davantiRavenna, morto il 70enne investito durante la lite - Edi Giachi, il 70enne investito giovedì notte a Porto Corsini al culmine di una spedizione punitiva davanti alla sua abitazione in via 6 dicembre ... Come scrive corriereromagna.it

morto uomo investito davantiInvestito sotto casa a Porto Corsini, muore dopo quattro giorni di agonia - Dopo quattro giorni di agonia, è morto all'ospedale Bufalini di Cesena Edi Giachi, il 70enne investito in retromarcia sotto casa sua a Porto Corsini, sul litorale ravennate, giovedì notte al culmine d ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Uomo Investito Davanti