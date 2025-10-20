Morto a 28 anni per il Nitazeni primo caso in Italia Massima allerta

È scattato un arresto in relazione al primo decesso in Italia attribuibile a un’overdose da Nitazeni, una nuova e potentissima classe di oppioidi sintetici. La vittima, un giovane di 28 anni, era deceduta nel settembre 2024 a Brunico, in provincia di Bolzano, ma la notizia è emersa solo ora a seguito di una complessa operazione dei Carabinieri. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dell’uomo che avrebbe ceduto la sostanza stupefacente al 28enne. L’indagine e l’arresto per morte come conseguenza di altro reato. Le indagini condotte dai Carabinieri di Brunico, coordinate dalla Procura di Bolzano, si sono concentrate sull’origine di questi nuovi oppioidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto a 28 anni per il Nitazeni, primo caso in Italia. Massima allerta

Contenuti che potrebbero interessarti

Un’ascesa straordinaria: da 30 anni chiunque ci aveva provato o aveva fallito o era morto. - facebook.com Vai su Facebook

Morto a 28 anni per il Nitazeni, primo caso in Italia. Massima allerta - È scattato un arresto in relazione al primo decesso in Italia attribuibile a un’overdose da Nitazeni, una nuova e potentissima classe di oppioidi ... Come scrive thesocialpost.it

Droga, allarme nitazeni: la prima vittima di overdose in Alto Adige. Cosa sono questi oppioidi sintetici più forti del fentanyl - In continua crescita il consumo di queste sostanze sintetiche che stanno sostituendo l’eroina, e 500 volte più potenti ... Si legge su quotidiano.net

Morto a 28 anni per un arresto cardiocircolatorio, dopo più di un anno si scopre la verità: ''Siamo di fronte a un fenomeno nuovo per il territorio'' - E' morto più di un anno fa, per quello che all'inizio era sembrato un arresto cardiocircolatorio. Come scrive ildolomiti.it