Morti sul lavoro Una targa all’ex Bassetti

Una targa per commemorare le vittime degli incidenti sul lavoro all’ex Bassetti, a Vimercate. Comune e Acli l’hanno inaugurata nella Giornata nazionale dedicata alla strage. La scelta del luogo non è casuale, è stata posata sulla facciata della vecchia fabbrica tessile rimasta a testimoniare l’importante passato industriale, dopo la riqualificazione dell’area. "Abbiamo voluto ricordare le centinaia di lavoratori che per decenni hanno attraversato questo portone per dedicarsi con professionalità e accuratezza al loro mestiere". Alla cerimonia, Lino Oldrati, presidente del Circolo Acli Vimercate, il sindaco Francesco Cereda e il prevosto don Maurizio Rolla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

