Morte di Tommaso Bruciaferri | si indaga per omicidio stradale Nessuna autopsia fissato il funerale
ANCONA - Nessuna autopsia sul corpo di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto venerdì mattina a San Biagio di Osimo. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando finito contro un furgone. La Procura di Ancona non ha disposto nessuno autopsia sul corpo del ragazzo ma solo un esame esterno. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
