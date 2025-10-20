Morte di Paolo conclusa l' ispezione si procede con l' esame di documenti e testimonianze

"L'ufficio scolastico regionale, titolare degli accertamenti relativi al caso di Santi Cosma e Damiano dell'11 settembre scorso e che ha riguardato il piccolo Paolo Mendico, rende noto che la procedura è ancora in corso, per cui nessuna conclusione nel merito, nè su altri aspetti è stata, nè può. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Paolo Mendico, il Ministero chiude le indagini sulla scuola: in arrivo misure disciplinari per i prof - Nuovi sviluppi nelle inchiesta: è stato riconosciuto in via ufficiale che i segnali di bullismo c’erano e che chi avrebbe dovuto raccoglierli non lo ha fatto ... Si legge su skuola.net

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Suicidio Paolo Mendico, conclusa l’ispezione al personale scolastico - Si avvia una nuova fase nell’inchiesta legata alla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano che lo scorso settembre si è tolto la vita alla ripresa dell’anno scolastico, ... Segnala latinaoggi.eu