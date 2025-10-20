Morta a 111 anni Giuseppina Zecchini una delle nonnine d'Italia | nel 2020 aveva sconfitto il Covid

Il 17 ottobre si è spenta a 111 anni Giuseppina "Pina" Zecchini, nata a Verona ma bolzanese d'adozione. Nata il 10 giugno 1914, era l'ottava persona più longeva d'Italia. Aveva votato al referendum del 2 giugno 1946 e nel 2020, all'età di 106 anni, aveva sconfitto il Covid nella casa di riposo per anziani Don Bosco, dove viveva dal 2014. 🔗 Leggi su Fanpage.it

