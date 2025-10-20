Morgana arriva a teatro | tre monologhi femminili in un bene confiscato alla mafia

SAN MICHELE SALENTINO - Dal 23 ottobre all'11 dicembre 2025, un bene confiscato alla criminalità organizzata si trasforma in un palcoscenico di resistenza e narrazione femminile. È questo il cuore di “Morgana”, la rassegna teatrale che andrà in scena a San Michele Salentino, risultata prima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

