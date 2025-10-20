Montolivo sicuro | In Italia chi ha la rosa dell’Inter? In molti li davano per finiti ma…

Inter News 24 Le parole di Riccardo Montolivo, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Montolivo ha risposto a Sky Sport a chi aveva dato per finita l’ Inter troppo presto, sottolineando la forza della squadra nerazzurra. Dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma, l’ex centrocampista ha rimarcato come la rosa a disposizione di Cristian Chivu abbia ancora ampi margini di crescita. Montolivo ha evidenziato la solidità del gruppo e la determinazione mostrata dai giocatori, nonostante le difficoltà iniziali della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Montolivo sicuro: «In Italia chi ha la rosa dell’Inter? In molti li davano per finiti, ma…»

