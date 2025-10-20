Montevarchi La Polisportiva Rinascita sugli scudi
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Grandissimo risultato per la Polisportiva Rinascita Montevarchi. Le atlete Rachele Rossi, Bianca Benedetti, Serena Cesari e Jade Lindsay Sandjo Tonga hanno conquistato a Fucecchio il titolo regionale FIDAL categoria Cadette nella staffetta 4x100. Si tratta di un traguardo storico: per la prima volta la società riesce a ottenere questo prestigioso risultato, frutto di impegno, determinazione e grande lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
