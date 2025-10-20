Monte Porzio | Monte Compatri | Frascati Sguardi diversi e complementari sul tempo nella terza edizione di Transiti – Festival del pensiero e delle connessioni dedicato a Mario Perniola

Cronache Cittadine MONTE PORZIO MONTE COMPATRI FRASCATI (Luciana Vinci) – L’Italia è, probabilmente, il Paese con il maggior numero di L'articolo Monte Porzio Monte Compatri Frascati. Sguardi diversi e complementari sul tempo nella terza edizione di Transiti – Festival del pensiero e delle connessioni dedicato a Mario Perniola Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Monte Porzio | Monte Compatri | Frascati. Sguardi diversi e complementari sul tempo nella terza edizione di Transiti – Festival del pensiero e delle connessioni dedicato a Mario Perniola

Scopri altri approfondimenti

MONTE PORZIO – BIOLOGICAMENTE Domenica 19 ottobre 2025 Centro storico di Monte Porzio (PU) Torna la magia dell’autunno con “Biologicamente”, la festa che celebra natura, benessere e sapori autentici Mercato dei produttori biologici e loc - facebook.com Vai su Facebook

A Monte Porzio, Monte Compatri e Frascati arriva “Transiti, il Festival del pensiero e delle Connessioni” - Dal 24 al 26 ottobre tra Monte Porzio, Frascati e Monte Compatri torna "??ransiti- Da castellinotizie.it

Monte Compatri, incendio doloso notturno sul Monte Tuscolo - Poco fa è stata incendiata nuovamente la famosa montagna dei Castelli Romani in più punti. Lo riporta ilmessaggero.it

Nevica in provincia di Roma, imbiancate diverse zone dei Castelli Romani - Non solo nella notte tra domenica e lunedì, ma anche oggi alcuni fiocchi sono caduti a Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora. Come scrive romatoday.it