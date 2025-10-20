Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 14 ottobre, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Montesarchio, si è tenuta l’anteprima della presentazione della prima edizione di Mons Arcis Cinema “Legàmi” (28-29-30 Novembre), la rassegna promossa ed organizzata dal Comune di Montesarchio e Saba Produzioni, con il contributo della Regione Campania e Film Commission Regione Campania. Nel corso dell’incontro è stato presentato il logo della rassegna, realizzato dallo studio grafico di Paolo Stefanizzi. “L’idea di una pellicola cinematografica che avvolge la Torre, simbolo di Montesarchio, – ha spiegato il direttore Artistico, Renato Giordano, – mi è piaciuta sin da subito e la ritengo molto coerente con il tema scelto per questa prima edizione – Bianco e nero come le origini del Cinema con un richiamo al rosso, che non è solo quello del Red Carpet, bensì dell’amore e della passione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mons Arcis Cinema: presentato il logo della rassegna cinematografica