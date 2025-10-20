Monica Boggioni | Amo la libertà che mi regala l' acqua Non riesco a immaginare un altro sport in cui sei solo tu e il tuo corpo
La squadra italiana di nuoto paralimpico è reduce dai Mondiali a Singapore dove ha conquistato ben 46 medaglie, superando nel medagliere Stati Uniti e Cina. Una delle sue stelle è Monica Boggioni.
