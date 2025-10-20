Mondiali pista paraciclismo poker d’oro per Claudia Cretti Italia terza nel medagliere
Si è chiusa ieri a Rio de Janeiro la rassegna iridata: sette medaglie per gli azzurri (4 ori, 2 argenti, 1 bronzo). Cretti trascina la squadra con quattro titoli mondiali in quattro gare. Si è chiuso ieri al Velodromo Olimpico di Rio de Janeiro il Mondiale di paraciclismo su pista 2025, con l’Italia protagonista assoluta. Il bilancio finale parla di sette medaglie complessive (4 ori, 2 argenti, 1 bronzo) e del terzo posto nel medagliere dietro Australia e Gran Bretagna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
