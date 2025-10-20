Mondiali pista paraciclismo poker d’oro per Claudia Cretti Italia terza nel medagliere

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa ieri a Rio de Janeiro la rassegna iridata: sette medaglie per gli azzurri (4 ori, 2 argenti, 1 bronzo). Cretti trascina la squadra con quattro titoli mondiali in quattro gare. Si è chiuso ieri al Velodromo Olimpico di Rio de Janeiro il Mondiale di paraciclismo su pista 2025, con l’Italia protagonista assoluta. Il bilancio finale parla di sette medaglie complessive (4 ori, 2 argenti, 1 bronzo) e del terzo posto nel medagliere dietro Australia e Gran Bretagna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mondiali pista paraciclismo pokerMondiali pista paraciclismo, poker d’oro per Claudia Cretti. Italia terza nel medagliere - Si è chiuso ieri al Velodromo Olimpico di Rio de Janeiro il Mondiale di paraciclismo su pista 2025, con l’Italia protagonista assoluta ... Come scrive sportface.it

mondiali pista paraciclismo pokerMondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti - Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo ... Segnala ecodibergamo.it

mondiali pista paraciclismo pokerMONDIALI PISTA PARACICLISMO. CRETTI SENZA LIMITI, TRE ORI IN TRE GIORNI - E' successo nella notte, ma non è affatto un sogno: la Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti, che ne ... Secondo tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Pista Paraciclismo Poker