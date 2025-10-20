Oggi lunedì 20 ottobre va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Nella mattinata italiana si concluderà il turno preliminare maschile: a Jakarta (Indonesia) scenderanno in campo le ultime due suddivisioni e al termine avremo il quadro dettagliato degli ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale), scoprendo anche quale sarà il destino degli azzurri. Andranno seguite soprattutto Cina, Australia, Canada, Francia, Turchia. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILI DALLE 12.00 A seguire, nel pomeriggio italiano, incominceranno le qualificazioni femminili: spazio alle prime tre suddivisioni per iniziare a delineare un po’ il quadro, ma non vedremo all’opera le azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari lunedì 20 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione