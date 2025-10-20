Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 20 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione

Oggi lunedì 20 ottobre va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Nella mattinata italiana si concluderà il turno preliminare maschile: a Jakarta (Indonesia) scenderanno in campo le ultime due suddivisioni e al termine avremo il quadro dettagliato degli ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso  generale individuale), scoprendo anche quale sarà il destino degli azzurri. Andranno seguite soprattutto Cina, Australia, Canada, Francia, Turchia. A seguire, nel pomeriggio italiano, incominceranno le qualificazioni femminili: spazio alle prime tre suddivisioni per iniziare a delineare un po’ il quadro, ma non vedremo all’opera le azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

