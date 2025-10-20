mondiali di paraciclismo su pista 2025 claudia cretti cala il poker di ori

Roma, 20 ottobre 2025 - Prima tanta sfortuna e poi altrettanta forza nel sapersi rialzare: la vita sportiva e non di Claudia Cretti è cambiata inesorabilmente il 6 luglio 2017, giorno del terribile incidente in discesa occorso nei pressi di Benevento al Giro Donna, quando un violento contatto con il guard rail costò prima due interventi di craniotomia decompressiva e poi quasi due settimane di coma farmacologico. Dopo una lunga riabilitazione a Brescia, nel 2019 c'è il ritorno al paraciclismo, ma è su pista che Cretti ritrova la sua nuova dimensione. I numeri di Cretti ai Mondiali su pista di ciclismo paralimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

