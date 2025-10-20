Mondiali di ginnastica | Brugnami e Macchini volano in finale a Jakarta

Il 18enne di Fermo centra la top 8 al volteggio, il veterano marchigiano si qualifica alla sbarra. Nessun italiano nell’All-Around, finali in programma dal 22 al 25 ottobre. Arrivano due buone notizie per la ginnastica artistica italiana dai Mondiali in corso a Jakarta. Nelle qualificazioni maschili concluse questa mattina, Tommaso Brugnami e Carlo Macchini hanno conquistato l’accesso alle finali di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it