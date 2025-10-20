Mondiale U20 esulta il Marocco | 2-0 all' Argentina e titolo in tasca

Santiago del Cile, 20 ottobre 2025 – Il Mondiale Under 20 si è chiuso con una sorpresa: a sollevare il trofeo al cielo è stato il Marocco, che in finale ha sconfitto l'Argentina grazie alla doppietta di Zabiri e ha conquistato il titolo. Un cammino praticamente perfetto quello della squadra di Ouahbi: primo posto nel girone davanti a Messico, Spagna e Brasile, poi vittoria per 2-1 contro la Corea del Sud agli ottavi di finale. Ai quarti, una vittoria convincente per 3-1 contro gli Stati Uniti, mentre in semfinale sono serviti i rigori per sconfiggere la Francia. L'Argentina, invece, ha passato al primo posto il girone a punteggio pieno davanti a Italia, Australia e Cuba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

