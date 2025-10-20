Moncler presenta il nuovo head quarter di MIlano | 77mila metri quadri per 700 dipendenti
Moncler inaugura il nuovo head quarter a Milano. Casa Moncler si trova nel vivo di un quartiere al centro di un progetto di rigenerazione urbana tra i più imponenti della città. La struttura si trova, infatti, a ridosso di via Ortles nel community district Symbiosis.La strutturaCasa Moncler si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Moncler presenta Warmer Together, che vede protagonisti i due amici di lunga data e icone di Hollywood - facebook.com Vai su Facebook
Moncler apre le porte del suo maxi headquarter a Symbiosis - Moncler apre le porte della sua nuova maxi sede nel cuore del business district Symbiosis, una delle aree di rigenerazione ... Secondo pambianconews.com
Moncler nomina il nuovo cda, confermato l’ingresso di Alexandre Arnault. Dividendo da 1,30 euro - Ecco le liste con tutti i candidati Questi i nomi tratti dalla lista presentata dall’azionista Double R srl, ... Riporta milanofinanza.it
Moncler: nel nuovo Cda resta Sharapova entra A. Arnault - L'assemblea degli azionisti di Moncler, riunitasi oggi sotto la presidenza di Remo Ruffini, ha approvato il bilancio di esercizio 2024, la distribuzione di un dividendo pari a euro 1,30 per azione e ... Si legge su adnkronos.com