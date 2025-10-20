Molte fedi Nando Pagnoncelli e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro con la scrittrice palestinese Adania Shibli all’Aula Magna di Sant’Agostino a Bergamo per “Molte fedi”, Nando Pagnoncelli a Parre, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 20 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Stasera alle 20.30 all’ Aula Magna di Sant’Agostino, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Palestina: oltre i limiti della narrazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

