Molo San Vincenzo | lavori per il recupero dell’eliporto come terrazza panoramica aperta alla città

Molo San Vincenzo: apertura del cantiere, che durerà sei mesi e offrirà alla città uno dei punti di vista più spettacolari sul Golfo di Napoli. La Giunta comunale ha approvato oggi il primo lotto di interventi per la valorizzazione del Molo San Vincenzo, segnando un passo decisivo verso l'apertura sistematica di uno dei luoghi.

