Molina Juve il sogno per la fascia continua a essere lui! La partita contro il Como ha lanciato un chiaro segnale ma… La trattativa con l’Atletico è in salita

Molina Juve, il sogno per la fascia continua a essere lui: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. La sconfitta di Como ha evidenziato i limiti di una rosa che, per stessa ammissione di Igor Tudor, ha bisogno di rinforzi. Il mercato Juve di gennaio non sarà una semplice sessione di riparazione, ma una necessità impellente. E, come riportato da Tuttosport, nonostante l’emergenza infortuni in difesa, la priorità della dirigenza non è un centrale, ma un esterno destro a tutta fascia. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre lo stesso: Nahuel Molina. La dirigenza bianconera, da Comolli a Modesto, è consapevole di questa lacuna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juve, il sogno per la fascia continua a essere lui! La partita contro il Como ha lanciato un chiaro segnale ma… La trattativa con l’Atletico è in salita

Scopri altri approfondimenti

Il nome di #Molina continua a piacere alla dirigenza della #Juve Possibile assalto a gennaio - X Vai su X

Colpo a destra per la Juve? Torna di moda Molina, ai margini nell’Atletico Madrid! Si lavora al prestito per gennaio. #Juventusnews24 #juve #Molina #Calciomercato #SerieA #AtleticoMadrid - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio, la priorità assoluta è in questo ruolo. Tutti i nomi monitorati - Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: i dettagli sulle possibili mosse dei bianconeri La sconfitta di Como è la goccia che fa traboccare il vaso e che certifica i limiti della ... Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie - Qual è il grande obiettivo dei bianconeri e rispunta un vecchio nome Un’emergenza che accelera i piani, una priorità chiara per il merc ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus: Molina resta l’obiettivo principale per la fascia destra - Calciomercato Juventus: Molina resta l’obiettivo principale per la fascia destra Tudor spinge per un terzino e un centrocampista di livello internazionale secondo Gazzetta Dopo aver ... Da tuttojuve.com