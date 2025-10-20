Molesta gli avventori dei locali e viene picchiato | quarantenne finisce in ospedale

Ubriaco, inizia a infastidire gli avventori di alcuni locali ma un gruppo di ragazzini lo picchia e finisce in ospedale: l'episodio è avvenuto nella tara serata di venerdì davanti a un bar della via Atenea. Il cinquantenne, non nuovo a episodi del genere, è finito in ospedale con un trauma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

