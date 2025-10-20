Modric 3 in 1 | crea difende e fa lo psicologo per Leao Rafa è uno dei migliori al mondo

Luka ancora fenomenale a San Siro: è il migliore anche per contrasti e duelli. Poi esalta il numero 10: "È fantastico, non vedevo l'ora di giocare con lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric 3 in 1: crea, difende e fa lo psicologo per Leao. "Rafa è uno dei migliori al mondo"

Scopri altri approfondimenti

"In campo, invece, i 515’ giocati da Luka Modric in sei gare hanno fatto fiorire i prati di San Siro e degli altri stadi in cui si è esibito. L’anno scorso per metterne assieme così tanti nel Real dovette unire dodici spezzoni, e questo spiega la gioia che ispira ogni su - facebook.com Vai su Facebook

Modric 3 in 1: crea, difende e fa lo psicologo per Leao. "Rafa è uno dei migliori al mondo" - Poi esalta il numero 10: "È fantastico, non vedevo l'ora di giocare con lui" ... Secondo msn.com

Modric: “Amo davvero il calcio. Ciò che mi mantiene motivato è che voglio ancora vincere” - Se la sua classe non era in discussione, lo era, invece, la sua condizione fisica. Come scrive msn.com