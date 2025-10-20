Modernariato auto d' epoca e vinili | tutte le novità della Fiera del Vintage

Dal 24 al 26 ottobre alla Fiera di Forlì arriva la 38esima edizione di “Vintage! La moda che vive due volte”, la manifestazione che racconta i cambiamenti nello stile di vita, nella moda e nel costume tra gli anni ‘20 e i primi anni ’90 riaffermandone il fascino e la straordinaria attualità. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre la Fiera di Forlì è la capitale del Vintage con la 39ª edizione della moda che vive due volte.Una caccia al tesoro con il meglio della moda d’epoca, fashion remake, modernariato, design, auto americane e la“fiera del disco - facebook.com Vai su Facebook

Auto e Moto d’Epoca 2025: a BolognaFiere un viaggio tra storia, passione e innovazione - Toyota ha scelto Bologna per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo RAV4, sesta generazione dell’iconico SUV, che ... Secondo automoto.it

Auto e Moto d’Epoca 2025: tutte le novità dell’appuntamento di Bologna - Auto e Moto d’Epoca 2025 torna a Bologna dal 23 al 26 ottobre con 14 padiglioni, oltre 5. Lo riporta virgilio.it

MillenniumExpo, torna la grande mostra scambio di auto e moto d’epoca - Teatro della momentanea sostituzione è l’ippodromo della Capannelle, il “tempio” romano dell’ippica che apre le sue ... Si legge su repubblica.it