Modaffari presidente della Commissione Enia per l’AI nelle Pmi

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enia, l’Ente nazionale per l’intelligenza artificiale, ha nominato Mary Modaffari nuova presidente della Commissione nazionale per l’AI nelle Pmi e nell’imprenditorialità. Sarà lei a rappresentare l’ente davanti alle autorità nazionali ed europee. Già presidente nazionale di Cne-Federimpreseueropa, Modaffari vanta una lunga esperienza nell’accompagnamento delle imprese verso l’adozione dell’AI. Nella nota dell’Enia si parla della nomina come di un «passaggio fondamentale nella strategia per democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo italiano». Modaffari: «L’AI non è una minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

modaffari presidente della commissione enia per l8217ai nelle pmi

© Lettera43.it - Modaffari presidente della Commissione Enia per l’AI nelle Pmi

Altri contenuti sullo stesso argomento

modaffari presidente commissione eniaModaffari presidente della Commissione Enia per l’AI nelle Pmi - Enia, l’Ente nazionale per l’intelligenza artificiale, ha nominato Mary Modaffari nuova presidente della Commissione nazionale per l’AI nelle Pmi e nell’imprenditorialità. Secondo msn.com

modaffari presidente commissione eniaImprese. Enia nomina Modaffari (Cne) presidente della commissione Ia - ROMA – L’ Ente nazionale per l’Intelligenza artificiale (Enia) ha annunciato la nomina di Mary Modaffari a presidente della Commissione nazionale Enia per l’AI nelle Pmi e nell’Imprenditorialità. Da dire.it

modaffari presidente commissione eniaMary Modaffari: l’ascesa di una leader, voce autorevole per la rappresentanza politico-sindacale - La sua leadership, consolidata negli ultimi anni, ha ridefinito il modo di intendere la rappresentanza d'impresa ... Come scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Modaffari Presidente Commissione Enia