Modaffari presidente della Commissione Enia per l’AI nelle Pmi

Enia, l’Ente nazionale per l’intelligenza artificiale, ha nominato Mary Modaffari nuova presidente della Commissione nazionale per l’AI nelle Pmi e nell’imprenditorialità. Sarà lei a rappresentare l’ente davanti alle autorità nazionali ed europee. Già presidente nazionale di Cne-Federimpreseueropa, Modaffari vanta una lunga esperienza nell’accompagnamento delle imprese verso l’adozione dell’AI. Nella nota dell’Enia si parla della nomina come di un «passaggio fondamentale nella strategia per democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo italiano». Modaffari: «L’AI non è una minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

