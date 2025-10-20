Moda Sostenibile | Tendenze e Impatti per un Futuro Responsabile

La moda sostenibile rappresenta un movimento in continua crescita, che va oltre le semplici tendenze. Si tratta di un approccio consapevole e responsabile che mira a trasformare l'industria della moda, promuovendo pratiche etiche e rispettose dell'ambiente. Unisciti a noi nella rivoluzione della moda sostenibile e contribuisci a un futuro migliore per il nostro pianeta.

Torna #VeniceFashionWeek, la settimana della moda sostenibile e dell'alto artigianato Dal 20 al 26 ottobre sette giorni di programmazione tra palazzi storici, atelier e spazi culturali di Venezia

Moda sostenibile, cresce l’interesse degli italiani: la Sicilia fa da apripista con un convegno dedicato - Secondo recenti sondaggi, il 68 per cento degli italiani dichiara che comprerebbe abbigliamento sostenibile se disponibile, il 51 per cento pre ... Scrive blogsicilia.it

Confartigianato Sicilia lancia il 24 ottobre a Palermo un convegno dedicato al futuro della "Fashion industry" - Secondo recenti sondaggi, il 68 per cento degli italiani dichiara che comprerebbe abbigliamento sostenibile se disponibile, il 51 per cento pre ... Scrive palermotoday.it

Moda sostenibile: il futuro del benessere e dello stile - Negli ultimi anni, la moda sostenibile ha guadagnato un notevole impulso, diventando non solo un trend, ma un vero e proprio movimento culturale. Scrive notizie.it