Moda protesta nel gruppo Kering | scatta lo sciopero
Sciopero di quattro ore dei lavoratori del gruppo Kering con presidi a Milano e Scandicci (ore 10 sotto la sede di Kering Italia in Via Pantin). L’astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e riguarda i lavoratori delle aziende Gucci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da gesto politico a moda generazionale: gli studenti tornano a protestare, ma tra social, imitazioni e mancanza di contenuti si affievolisce il significato di una ribellione che un tempo sapeva perché lottava - facebook.com Vai su Facebook
#Moda: #Burberry licenzia, #sciopero e presidio di protesta di lavoratori e lavoratrici a Firenze in via Tornabuoni con la Filcams #Cgil VIDEO https://youtube.com/shorts/InZzn-JV6Bs?si=Ei0JvwBSGkfgSTco… - X Vai su X
Moda, sciopero del personale del Gruppo Kering, i sindacati: chiusura preconcetta al dialogo - I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato per le prime 4 ore dell'orario di lavoro ... Come scrive ildiariodellavoro.it
De Meo cede il beauty di Kering a l'Oréal - Ma la parte davvero interessante dell’accordo è una partnership sul business del futuro, la longevità e il benessere ... Scrive ilfoglio.it
La vendita di Kering Beauté a L'Oréal: ecco cosa succederà alle linee beauty di Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga - È questa la cifra che accompagna la vendita di Kering Beauté a L'Oréal da parte di Kering. Scrive vogue.it