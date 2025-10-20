Moda protesta nel gruppo Kering | scatta lo sciopero

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero di quattro ore dei lavoratori del gruppo Kering con presidi a Milano e Scandicci (ore 10 sotto la sede di Kering Italia in Via Pantin). L’astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e riguarda i lavoratori delle aziende Gucci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

moda protesta gruppo keringModa, sciopero del personale del Gruppo Kering, i sindacati: chiusura preconcetta al dialogo - I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato per le prime 4 ore dell'orario di lavoro ... Come scrive ildiariodellavoro.it

moda protesta gruppo keringDe Meo cede il beauty di Kering a l'Oréal - Ma la parte davvero interessante dell’accordo è una partnership sul business del futuro, la longevità e il benessere ... Scrive ilfoglio.it

moda protesta gruppo keringLa vendita di Kering Beauté a L'Oréal: ecco cosa succederà alle linee beauty di Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga - È questa la cifra che accompagna la vendita di Kering Beauté a L'Oréal da parte di Kering. Scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Moda Protesta Gruppo Kering