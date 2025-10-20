Moda e beneficenza al Centro Il Samaritano | torna l’appuntamento con Eleganza Solidale

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore alle 18, il Centro il Samaritano ospiterà l’Eleganza Solidale, un evento che al pari di tutti quelli organizzati dalle volontarie e dai volontari della Associazione Carmen Cammi Volontari per la Caritas ha lo scopo di valorizzare tutto quanto viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

