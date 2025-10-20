Mobilità si presenta a Santa Sofia il progetto ' Demo' Ci aiuterà a guardare con occhi nuovi il nostro territorio
Tre appuntamenti pubblici, nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Santa Sofia, per coinvolgere i cittadini nella costruzione di una fotografia condivisa della mobilità locale. È questo l’obiettivo degli incontri promossi nell’ambito del progetto ‘Demo – Mobilità per i nostri territori’, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
HUSQVARNA MOBILITY PRESENTA I NUOVI MODELLI ENDURO PRO 2026 https://www.endurochampions.com/husqvarna-mobility-presenta-i-nuovi-modelli-enduro-pro-2026/ - facebook.com Vai su Facebook