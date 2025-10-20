Moacasa la mostra dell’abitare tra design e artigianato di alto livello

Dal 25 ottobre al 2 novembre 2025, la Fiera di Roma accende la 50ª edizione di MoaCasa, una delle fiere dell’arredo più longeve del Paese. Organizzata dal 1975 da MOA Società Cooperativa, la manifestazione è cresciuta insieme all’idea stessa di “abitare italiano”: un concetto che oggi fonde artigianato, industria e sostenibilità in un linguaggio comune. Con oltre 200 espositori, la rassegna racconta come il Made in Italy continui a ridefinire gli spazi domestici: ambienti sempre più ibridi, personalizzabili e tecnologici, ma ancora radicati in una tradizione che ha fatto scuola nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

