Moacasa la mostra dell’abitare tra design e artigianato di alto livello

Dilei.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal  25 ottobre al 2 novembre 2025, la  Fiera di Roma  accende la 50ª edizione di  MoaCasa, una delle fiere dell’arredo più longeve del Paese. Organizzata dal 1975 da  MOA Società Cooperativa, la manifestazione è cresciuta insieme all’idea stessa di “abitare italiano”: un concetto che oggi fonde  artigianato, industria e sostenibilità  in un linguaggio comune. Con oltre  200 espositori, la rassegna racconta come il  Made in Italy  continui a ridefinire gli spazi domestici: ambienti sempre più ibridi, personalizzabili e tecnologici, ma ancora radicati in una tradizione che ha fatto scuola nel mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

moacasa la mostra dell8217abitare tra design e artigianato di alto livello

© Dilei.it - Moacasa, la mostra dell’abitare tra design e artigianato di alto livello

Approfondisci con queste news

moacasa mostra dell8217abitare designMoacasa, la mostra dell’abitare tra design e artigianato di alto livello - Alla Fiera di Roma, MoaCasa 2025 racconta cinquant’anni di creatività italiana tra design, materiali sostenibili e nuovi stili dell’abitare ... Scrive dilei.it

moacasa mostra dell8217abitare designMoacasa celebra 50 anni di design e arredamento - Moacasa festeggia il cinquantesimo anniversario dalla nascita di MOA Società Cooperativa, organizzatrice della manifestazione, con un’edizione speciale in programma dal 25 ottobre al 2 novembre alla ... Da masterviaggi.it

Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare - (Adnkronos) – Un compleanno importante per uno degli eventi più amati del calendario fieristico che celebra mezzo secolo di storia di arredo e design, di evoluzione della casa come specchio della soci ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Moacasa Mostra Dell8217abitare Design